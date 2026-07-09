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Kalonzo: Kenya has lost a principled patriot in Abubakar Zein
In a heartfelt condolence message issued on Thursday, Kalonzo said Kenya had lost a selfless public servant who consistently placed national interest above personal ambition.
In a heartfelt condolence message issued on Thursday, Kalonzo said Kenya had lost a selfless public servant who consistently placed national interest above personal ambition.
Zein said Kenya’s governance structure has been in “crisis management mode” since independence, with successive political elites using short-term deals and power-sharing arrangements to defuse public pressure for genuine reform.