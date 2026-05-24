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Maiyo out, Sawe named new presidential escort commander after Kilifi breach
Juda Mathews Gwiyo, who has been serving as Deputy Commandant of the PEU, has been directed to proceed on leave pending retirement.
Juda Mathews Gwiyo, who has been serving as Deputy Commandant of the PEU, has been directed to proceed on leave pending retirement.
Hundreds of boda boda riders, some carrying up to four passengers, took over key roads such as Kenyatta Avenue, Moi Avenue, and Tom Mboya Street, creating fear among demonstrators and onlookers.