Sports
Ex 100m World Champion Kerley out of Tokyo World Championships
However his season has been overshadowed by controversy away from the track. In early May he withdrew from the Grand Slam Track meeting in Miami after being arrested for battery
However his season has been overshadowed by controversy away from the track. In early May he withdrew from the Grand Slam Track meeting in Miami after being arrested for battery
Kerley was reported to have been arrested on Saturday for allegedly punching his former girlfriend.
Fred Kerley was arrested in Miami for allegedly punching his former girlfriend.