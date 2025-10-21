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Analyst: Raila’s passing leaves ODM loyalists in political limbo
Owidi says the contest to succeed Raila will pit self-made politicians against those who depended on the late ODM leader for endorsements.
Owidi says the contest to succeed Raila will pit self-made politicians against those who depended on the late ODM leader for endorsements.
The party also removed former MPs Jimmy Angwenyi, Naomi Shaban, and Joshua Kutuny from leadership positions, alongside Mutava Musyimi, Racheal Nyamai, Advise Mundalo, Joel Kibe, and NEC executive director Wambui Gichuru.