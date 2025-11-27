Global Affairs
President Tinubu declares security emergency amid mass school kidnappings
In just a few days, kidnappers have abducted dozens across Nigeria. Among the victims are 24 Muslim schoolgirls, 38 worshippers, more than 300 students and teachers from a Catholic school, 13 young women and girls walking near a farm, and another 10 women and children. While some have been rescued or managed to escape, 265 students and teachers taken from a Catholic boarding school in Niger State on Friday remain missing.