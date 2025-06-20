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Hard truths. Bold Insights. Real talk.

Hard truths. Bold Insights. Real talk.

Radio Generation Kenya

Traffic (Drink Driving) Rules 2025

Tough new road rules: Alcoblow returns, inspections made mandatory
News

Tough new road rules: Alcoblow returns, inspections made mandatory

The four draft rules aim to improve road safety and accountability, with Transport CS Davis Chirchir calling for public feedback within 14 days. The four draft rules aim to improve road safety and accountability, with Transport CS Davis Chirchir calling for public feedback within 14 days. The four draft rules aim to improve road safety and accountability, with Transport CS Davis Chirchir calling for public feedback within 14 days.

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