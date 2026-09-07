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Hard truths. Bold Insights. Real talk.

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For Ruto To Go Home, Sifuna Has To Be Backed By Gachagua On The Ballot: Tony Gachoka

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For Ruto To Go Home, Sifuna Has To Be Backed By Gachagua On The Ballot: Tony Gachoka

Tony Gachoka: KANU Spokesperson | Nairobi Gubernatorial Aspirant | Veteran Journalist Catch us LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM WhatsApp: +254 116 928 683 Follow us: Facebook: Radio Generation-Kenya X: @RadioGenKe Instagram: @radiogenke TikTok: RadioGenKe rgk.co.ke #HomeOfHardTruths #trendingnews #trending #breakingnews #RadioGenerationKenya #ThePeoplesBreakfast

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