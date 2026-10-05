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The Only Shortcut To Presidency In 2027 is To Join President Ruto! ~ Odoyo Owidi & Hon. Dan Maanzo
Marion RonoExclusive
The Only Shortcut To Presidency In 2027 is To Join President Ruto!
About this video
Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM
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The Power File
Every Monday: 7 PM - 9 PM
Host: Brenda Isabel
Producer: Kimeli Yego
Digital: Marion Rono