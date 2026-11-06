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Hard truths. Bold Insights. Real talk.

Hard truths. Bold Insights. Real talk.

RG · WatchExplore all videos →

Shaming Your Colleague, On Or Off Set, Really Kills The Chemistry! ~ Haji Nzibo

Marion RonoVideo

Shaming Your Colleague, On Or Off Set, Really Kills The Chemistry ~ Haji Nzibo

About this video

Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM

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The Wind Down

Tuesday - Friday : 7 PM - 10 PM

Host: Bashir Halaiki & Adan Abdi

Producer: Kimeli Yego

Digital: Marion Rono

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