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Hard truths. Bold Insights. Real talk.

Hard truths. Bold Insights. Real talk.

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Employee Replaces Company Hold Music With His Rap Mixtape, Gets Fired!

Marion RonoVideo

Employee Replaces Company Hold Music With His Rap Mixtape, Gets Fired!

About this video

Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM

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The Wind Down

Tuesday - Friday : 7 PM - 10 PM

Host: Bashir Halaiki & Adan Abdi

Producer: Kimeli Yego

Digital: Marion Rono

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