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Employee Replaces Company Hold Music With His Rap Mixtape, Gets Fired!
Marion RonoVideo
Employee Replaces Company Hold Music With His Rap Mixtape, Gets Fired!
About this video
Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM
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The Wind Down
Tuesday - Friday : 7 PM - 10 PM
Host: Bashir Halaiki & Adan Abdi
Producer: Kimeli Yego
Digital: Marion Rono