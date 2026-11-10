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Hard truths. Bold Insights. Real talk.

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All You Need To Know About Kenya Pipeline Company Scholarship Programme: Rachel Gathoni

John VincentVideo

All You Need To Know About Kenya Pipeline Company Scholarship Programme: Rachel Gathoni

About this video

Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM

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The Power Drive

Weekdays: 6 AM - 10 AM

Host: CT Muga & Mung'ala Mbuvi

Producer: Edna Ombaso

Digital: Ignatius Openje

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