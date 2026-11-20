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Nairobi Club Sparks Mixed Reactions After Asking Women to Dance in Public to Secure Jobs!
Ali ShabanVideo
Nairobi Club Sparks Mixed Reactions After Asking Women to Dance in Public to Secure Jobs!
About this video
Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM
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The Retro Box
Weekdays: 11 AM - 2 PM
Host: Raniya Abdi & Kariuki Thige
Producer: Cate Macharia
Digital: Shaban Ali