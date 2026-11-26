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Kenyan Politicians Flock To The US! Diaspora Engagement Or Something Happening Behind The Scenes?
Marion RonoVideo
Kenyan Politicians Flock To The US! Diaspora Engagement Or Something Happening Behind The Scenes?
About this video
Radio Generation broadcasts LIVE in Nairobi on 88.8 FM, Mombasa- 90.7 FM, Malindi- 92.1 FM, Lamu- 92.6 FM Garissa- 89.5 FM
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The Wind Down
Tuesday - Friday : 7 PM - 10 PM
Host: Bashir Halaiki & Adan Abdi
Producer: Kimeli Yego
Digital: Marion Rono